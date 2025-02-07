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Регион
7 февраля, 10:14

«Дай Бог, чтобы всё у них обошлось»: Актёр Матросов дал первый комментарий после ДТП с участием полицейских

Матросов признался, что находится в шоке после ДТП и волнуется о пострадавших

Актёр Денис Матросов рассказал Life.ru, что находится в шоковом состоянии после аварии с участием машины ДПС. Сейчас артист находится на месте происшествия.

Первый комментарий актёра Дениса Матросова после ДТП с полицейской машиной в Москве. Видео © Life.ru

«Переживаю за ребят, которые ехали во второй машине. Дай Бог, чтобы всё у них обошлось», — сказал актёр.

Напомним, авария произошла сегодня около 11 часов утра в Москве. Предварительно, Матросов за рулём Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Полицейские гнались за нарушителем и актёр не успел их пропустить. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.

Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова
Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова
Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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