«Дай Бог, чтобы всё у них обошлось»: Актёр Матросов дал первый комментарий после ДТП с участием полицейских

«Переживаю за ребят, которые ехали во второй машине. Дай Бог, чтобы всё у них обошлось», — сказал актёр.

Напомним, авария произошла сегодня около 11 часов утра в Москве. Предварительно, Матросов за рулём Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Полицейские гнались за нарушителем и актёр не успел их пропустить. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.