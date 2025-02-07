«Охлаждающий эффект на экономику»: Финансист спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке 14 февраля
Финансист Тимошенко: На февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку
На заседании 14 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, предположил финансист Максим Тимошенко. Он счёл маловероятными сценарии, при которых ЦБ снизит или, наоборот, повысит экономический показатель. По словам эксперта, решение будет обусловлено высоким уровнем инфляции.
«Высокая ключевая ставка продолжит оказывать охлаждающий эффект на экономику, снижать инвестиции в развитие производственных мощностей. Для фондовых индексов высокая ставка, скорее, негативный фактор при прочих равных», — отметил собеседник РИАМО.
Он подчеркнул, что текущий уровень ключевой ставки Центробанка уже заложен в курсе рубля. На данный момент на курс национальной валюты больше влияния оказывают геополитические факторы, а также экспортно-импортный баланс, заключил финансист.
Life.ru