«Охлаждающий эффект на экономику»: Финансист спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке 14 февраля

На заседании 14 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, предположил финансист Максим Тимошенко. Он счёл маловероятными сценарии, при которых ЦБ снизит или, наоборот, повысит экономический показатель. По словам эксперта, решение будет обусловлено высоким уровнем инфляции.

«Высокая ключевая ставка продолжит оказывать охлаждающий эффект на экономику, снижать инвестиции в развитие производственных мощностей. Для фондовых индексов высокая ставка, скорее, негативный фактор при прочих равных», — отметил собеседник РИАМО.