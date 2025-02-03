Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 06:49
4455

Центробанк захлестнуло волной жалоб из-за начислений процентов по вкладам

Жители России направили ЦБ 554 жалобы из-за начислений процентов по вкладам

В 2024 году граждане России массово жаловались Центробанку, выказывая недовольство начислением процентов по вкладам. Количество таких обращений в этом году ощутимо возросло, сообщают «Ведомости».

Так, более 2000 жалоб клиентов были направлены из-за вопросов по банковским депозитам, из которых в 544 обращениях возмущены размером начисленных процентов. Представитель ЦБ РФ сообщил, что таких обращений стало значительно больше во второй половине ушедшего года. Нынешний рост связывают с повышением ключевой ставки, из-за которой повышаться начали и максимальные ставки по вкладам (в декабре они достигали 22,7 процента годовых).

В Центробанке обратили внимание, что ключевую ставки следует держать на уровне, превышающем нынешнюю и ожидаемую инфляцию, дабы сохранить доходы населения.

Для развития России: Экономист определил верхнюю планку ключевой ставки ЦБ
Для развития России: Экономист определил верхнюю планку ключевой ставки ЦБ

Ранее в Центробанке рассказали, когда будет снижена ключевая ставка. Представители регулятора утверждают, что понижаться этот показатель начнёт при устойчивом замедлении инфляции, для которого является необходимым сдержанное увеличение спроса.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar