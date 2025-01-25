Для развития России: Экономист определил верхнюю планку ключевой ставки ЦБ

Для развития российской экономики ключевая ставка Центробанка не должна превышать 7%, уверен экономист Максим Довгялло. Именно этот показатель, по его словам, сможет обеспечить какие-либо значительные финансовые вложения, необходимые для освоения новых технологий и расширения действующих производств.

«Прогнозируемая инфляция, которая заложена в бюджете, находится в диапазоне от 4% до 8%. Соответственно, по-хорошему ставки по кредитам должны быть не выше 9%. А с учётом того, что банк будет добавлять к ключевой ставке как минимум 1,5-2% в качестве платы за обслуживание и выдачу кредита, за риски, сама ключевая ставка должна быть не выше 7%», — отметил эксперт.