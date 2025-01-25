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25 января, 12:00

Для развития России: Экономист определил верхнюю планку ключевой ставки ЦБ

Экономист Довгялло: Ключевая ставка ЦБ не должна превышать 7%

Для развития российской экономики ключевая ставка Центробанка не должна превышать 7%, уверен экономист Максим Довгялло. Именно этот показатель, по его словам, сможет обеспечить какие-либо значительные финансовые вложения, необходимые для освоения новых технологий и расширения действующих производств.

«Прогнозируемая инфляция, которая заложена в бюджете, находится в диапазоне от 4% до 8%. Соответственно, по-хорошему ставки по кредитам должны быть не выше 9%. А с учётом того, что банк будет добавлять к ключевой ставке как минимум 1,5-2% в качестве платы за обслуживание и выдачу кредита, за риски, сама ключевая ставка должна быть не выше 7%», — отметил эксперт.

В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что компании делают инвестиции в экономику, как правило, по двум целям: поддержание текущего состояния и развитие технологий. Экономист уверен, что в нынешней ситуации речь может идти только о поддержании экономики, чтобы она не скатилась в кризис.

Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году
Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году

Ранее Банк России сделал прогноз по инфляции в 2025 году. В свою очередь, глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году. Кроме того, россиянам объяснили, почему банки стали снижать ставки по вкладам.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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