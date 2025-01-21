Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году

В этом году процентные ставки по потребительским кредитам могут вырасти ещё больше. По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в ближайшие месяцы банки могут начать выдавать деньги под 40-50% годовых.

«В 2025 году рынок кредитования будет продолжать испытывать давление из-за высоких процентных ставок. Это затруднит доступ к кредитам для многих заёмщиков, особенно с учётом возможного повышения ключевой ставки до 23–24% в первом квартале 2025 года», — отметил экономист в беседе с «Газетой.ru».