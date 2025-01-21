Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году
Экономист Щербаченко: Ставки по кредитам могут вырасти до 40-50% в 2025 году
В этом году процентные ставки по потребительским кредитам могут вырасти ещё больше. По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в ближайшие месяцы банки могут начать выдавать деньги под 40-50% годовых.
«В 2025 году рынок кредитования будет продолжать испытывать давление из-за высоких процентных ставок. Это затруднит доступ к кредитам для многих заёмщиков, особенно с учётом возможного повышения ключевой ставки до 23–24% в первом квартале 2025 года», — отметил экономист в беседе с «Газетой.ru».
Он напомнил, что уже сегодня кредиты недоступны для многих россиян из-за высоких ставок, которые достигают 35-40% годовых. Те, кто всё-таки захочет взять деньги у банка по таким условиям, могут столкнуться с препятствием. Ожидается, что заёмщикам, у которых 30-40% ежемесячного дохода уходит на погашение задолженностей, могут отказывать в новых кредитах.
Напомним, 20 декабря 2024 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Однако регулятор не исключал её повышения до 22% и 23%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что принятые решения по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшее время. Понизить её сейчас невозможно из-за дефицита рабочей силы и других ресурсов. Многие эксперты, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, считают, что в этом году точно не стоит падения ключевой ставки.