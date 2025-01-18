Россиянам объяснили, почему банки стали снижать ставки по вкладам

Российские банки начали снижать ставки по вкладам, хотя ключевая ставка Центробанка остаётся на уровне 21%, обратил внимание финансист Антон Мельцов. По его словам, изменения в экономической сфере произошли по нескольким причинам. Во-первых, это связано с реакцией банков на общую ситуацию в стране и в мире.

«Во-вторых, в условиях низкой инфляции банки стремятся увеличить свою ликвидность и могут снижать ставки, чтобы удерживать клиентов. Также стоит учитывать конкуренцию между банками: если один из банков снижает ставки, другие могут последовать его примеру, чтобы сохранить свою прибыльность», — продолжил эксперт.