Россиянам объяснили, почему банки стали снижать ставки по вкладам
Финансист Мельцов: Российские банки начали снижать ставки по вкладам
Российские банки начали снижать ставки по вкладам, хотя ключевая ставка Центробанка остаётся на уровне 21%, обратил внимание финансист Антон Мельцов. По его словам, изменения в экономической сфере произошли по нескольким причинам. Во-первых, это связано с реакцией банков на общую ситуацию в стране и в мире.
«Во-вторых, в условиях низкой инфляции банки стремятся увеличить свою ликвидность и могут снижать ставки, чтобы удерживать клиентов. Также стоит учитывать конкуренцию между банками: если один из банков снижает ставки, другие могут последовать его примеру, чтобы сохранить свою прибыльность», — продолжил эксперт.
Кроме того, собеседник РИА «ФедералПресс» напомнил, что в России банковские вклады страхуются в обязательном порядке, то есть вкладчики могут рассчитывать на компенсацию до 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке, если организация обанкротится.
Ранее экономист оценил вероятность заморозки вкладов в России. Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила заморозку вкладов россиян. Также Life.ru выяснил, стоит ли сейчас досрочно гасить кредит.
Life.ru