Экономист оценил вероятность заморозки вкладов в России

В России фиксируется небывалый рост вкладов в банках, общая сумма которых уже превышает 50 триллионов рублей. Это явление напоминает финансовую пирамиду, считает заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

По его мнению, такая ситуация негативно сказывается на экономике, однако замораживание средств не планируется.

«Изъятие денежных средств из экономики в банковскую сферу, которые, как говорит Центробанк, впоследствии в неё вернутся – это уже не тот способ и не те эффекты, которые могли бы принести экономике пользу. Они привели к тому, что из этой пирамиды осталось только два выхода: либо действительно замораживание вкладов, либо снижение стоимости рубля», — приводит слова эксперта ОСН.

Гольдфайн уверен, что изъятие средств не является эффективным способом помочь российской экономике, которая не может справиться с большим количеством депозитов. В таких условиях власти идут по пути снижения курса рубля, чтобы компенсировать создавшуюся пирамиду вкладов.

Банки, предлагающие рекордно высокие проценты по вкладам, также не смогут долго справляться с таким объёмом депозитов без помощи государства. Они будут вынуждены либо продолжать выплачивать клиентам высокие проценты за счёт государственных средств, включая эмиссию бюджетных ресурсов, либо увеличить курс рубля по отношению к другим валютам. Это может привести к росту инфляции, но важно избежать гиперинфляции, считает эксперт.

Сегодняшняя ситуация, по его мнению, связана с тем, что Центральный банк пытался снизить инфляцию издержек, увеличивая ключевую ставку. В теории это верно, но на практике это приводит к увеличению инфляции затрат, так как растут расходы на обслуживание кредитов. Решение этой проблемы теперь зависит не только от снижения ставки — в сложившихся условиях от Центрального банка требуется «огромное мастерство», заключил эксперт.