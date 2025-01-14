Центробанк предложили лишить единоличной возможности замораживать вклады

Партия «Новые люди» предложила лишить Центробанк возможности единолично замораживать вклады россиян. Это необходимо для того, чтобы дать гражданам страны дополнительные гарантии, ведь людей уже давно пугают заморозкой. В заявления ЦБ люди не верят.

«ЦБ дважды заявлял, что заморозки не будет, но не все верят. Давайте дадим дополнительные гарантии. Принять закон, что все решения по накоплениям граждан ЦБ может принимать только с согласования Госдумы», — заявил лидер партии Алексей Нечаев.

Он также указал, что для нажатия ядерной кнопки необходимы три человека, включая президента. При этом, в вопросе по деньгам граждан всей страны решение принимает только один человек.