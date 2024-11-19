«‎Бессмыслица!» Набиуллина исключила заморозку вкладов россиян

«Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнём снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведёт к резкому ускорению инфляции», — обратила внимание глава регулятора.