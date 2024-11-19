«Бессмыслица!» Набиуллина исключила заморозку вкладов россиян
Набиуллина разнесла бессмыслицу о заморозке вкладов или выплаты процентов по ним
Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru
Страшилки о том, что российские банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, являются бессмыслицами. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнём снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведёт к резкому ускорению инфляции», — обратила внимание глава регулятора.
Глава ЦБ заметила, что в профессиональной среде эти сценарии вообще никоим образом не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла.
Ранее Набиуллина отметила, что Банк России по мере замедления инфляции рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, которое может начаться в следующем году «при отсутствии шоковых факторов». ЦБ не будет терпим к высокому уровню инфляции, так как она особенно негативное влияет на наименее защищенные группы населения.