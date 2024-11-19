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19 ноября, 12:34

«‎Бессмыслица!» Набиуллина исключила заморозку вкладов россиян

Набиуллина разнесла бессмыслицу о заморозке вкладов или выплаты процентов по ним

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Страшилки о том, что российские банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, являются бессмыслицами. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнём снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведёт к резкому ускорению инфляции», — обратила внимание глава регулятора.

Глава ЦБ заметила, что в профессиональной среде эти сценарии вообще никоим образом не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла.

В ЦБ представили «план Набиуллиной» по снижению ключевой ставки
В ЦБ представили «план Набиуллиной» по снижению ключевой ставки

Ранее Набиуллина отметила, что Банк России по мере замедления инфляции рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, которое может начаться в следующем году «при отсутствии шоковых факторов». ЦБ не будет терпим к высокому уровню инфляции, так как она особенно негативное влияет на наименее защищенные группы населения.

Андрей Бражников
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