Особый случай. Стоит ли сейчас досрочно гасить кредит? В условиях высоких процентных ставок многие заёмщики перестали досрочно гасить кредит, а свободные деньги стали размещать на вкладах. Впрочем, такая тактика не всегда выгодна. Какие сейчас есть плюсы и минусы при досрочном погашении кредита? 15 января, 21:20 Экономисты рассказали, стоит ли досрочно гасить кредит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Когда не стоит гасить кредит досрочно

Ещё недавно считалось, что самый лучший вариант для заёмщика — погасить кредит досрочно. Это и старались сделать многие клиенты банков при первой же возможности. Сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация. Изменился и подход к досрочному погашению кредита. Правда, открытым остаётся вопрос: что выгоднее — погасить кредит досрочно или заработать на высоких процентах по вкладам.

Досрочное погашение не всегда выгодно. Перед совершением этой операции важно ознакомиться с условиями кредитного договора, изучив процентную ставку, остаток задолженности и предполагаемый размер переплаты на текущий момент, а также требования банков к оформлению заявки на досрочный платёж. Дело в том, что могут встречаться ограничения по сроку уведомления кредитора и другие особенности оформления заявления. Их нужно учитывать, чтобы банк принял заявление и вовремя обработал его. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Инна Солдатенкова.

— При текущих ставках по сберегательным продуктам целесообразнее разместить имеющиеся свободные деньги на них, поскольку доход от вклада или накопительного счёта может быть выше, чем выгода от досрочного погашения, — пояснила Инна Солдатенкова.

Досрочное погашение кредита поможет избавиться от финансовых обязательств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / isleem

Она добавила, что, если есть свободные деньги, которые вы не планируете разместить на вклад или потратить на иные нужды, можно направить их на досрочное погашение кредита. Однако перед этим лучше сформировать финансовую подушку на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и потенциального снижения платёжеспособности в будущем.

— Правило досрочного погашения кредитов достаточно простое — сравниваем ставки по кредиту и депозитам. Если больше ставка по кредиту — спешим сократить обязательства, в том числе и за счёт досрочного частичного погашения, — рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Если же можно разместить средства на депозит под более высокую ставку, чем ставка по кредиту, то частичное погашение имеет меньшую привлекательность, чем доход от депозита. В этой ситуации, по словам Эльмана Мехтиева, следует предпочесть депозит.

— Досрочное погашение также лишает вас финансовой подушки безопасности, что рискованно в условиях экономической нестабильности. Таким образом, лучше сохранить ликвидность, размещая средства на вкладе, чем терять доступ к свободным деньгам, выплачивая кредит раньше срока, — считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Когда выгоднее погасить кредит досрочно

Решение о досрочном погашении кредита зависит от ряда факторов. Во-первых, если процентная ставка по кредиту выше, чем по вкладам, лучше закрыть кредит, чтобы уменьшить общую сумму переплаты. Во-вторых, если у вас есть крупная сумма свободных средств, это хороший повод избавиться от обязательств. Такое мнение высказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

— Но я думаю, что, если процентная ставка по вкладам выше, чем по кредиту, лучше разместить свободные средства на депозит и получать дополнительный доход. При этом стоит учесть, что досрочное погашение может быть полезным, если вы планируете улучшить жилищные условия, так как закрытие текущих обязательств улучшит вашу кредитоспособность и шансы на одобрение нового займа. Однако, если вам нужен финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, лучше оставить кредит открытым и поддерживать ликвидность, — добавил Руслан Пичугин.

Если процент по вкладу больше, то не имеет смысла гасить кредит досрочно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SheikoDim

По сути, выбор между досрочным погашением кредита и размещением средств на вкладе зависит от вашей текущей финансовой ситуации, уровня доходов и планов на покупки в будущем.

— В текущих экономических условиях в России досрочное погашение кредита стало особенно актуальной темой. Среди преимуществ досрочного погашения можно выделить следующие. Чем раньше вы закроете кредит, тем меньше процентов заплатите банку. Это также позволяет снизить ежемесячный платёж или сократить срок кредита, что уменьшает финансовую нагрузку. Кроме того, закрытие кредита раньше срока приносит психологический комфорт, снижая уровень стресса, связанного с долговыми обязательствами, — отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

При этом он отметил, что полное использование свободных средств для выплаты кредита может оставить вас без запаса на непредвиденные расходы. Также некоторые заёмщики отмечают, что слишком быстрое погашение может негативно сказаться на кредитном рейтинге.

Таким образом, досрочное погашение выгодно не всегда. Если ставка по кредиту ниже, чем доход от вкладов, может быть целесообразнее не спешить с его закрытием.

Авторы Нина Важдаева