С 1 февраля подешевеют квартиры на вторичном рынке. Что изменилось на рынке недвижимости Сейчас на рынке начинается оживление после затишья в новогодние праздники. Что изменилось в 2025 году, какие тенденции наметились в сегменте вторичного жилья, как изменятся цены с 1 февраля? 14 января, 21:20 Продавцы снижают цены на квартиры. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Что изменилось на рынке вторичной недвижимости после новогодних праздников

В начале 2025 года рынок вторичной недвижимости в России переживает традиционное сезонное охлаждение, характерное для января. В ближайшей перспективе ожидается небольшое оживление спроса. Об этом рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

— Оживление на рынке наблюдалось уже в декабре, и в январские праздники потенциальный спрос и на вторичном, и на загородном рынках был довольно активным. Люди начинают выходить из банковских депозитов и интересуются вложениями в недвижимость. Но рост интереса пока не говорит об увеличении количества сделок или подорожании лотов, на данный момент активно продаётся самое экономичное жильё, ажиотажа по авансам нет, — рассказал руководитель офиса «Новослободское» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.

Он отметил, что перед Новым годом раскупили много сравнительно дешёвых объектов, что может навести на мысль о росте стоимости. В качестве примера приведу квартиры в районе Строгино: ещё в ноябре-декабре в рекламе были 1-комнатные по цене от 9,2 млн рублей, сейчас в публикации остались объекты в основном около 10 млн рублей, но это не цена сделки.

Что будет с ценами на квартиры с 1 февраля

Евгений Белокуров не ждёт резких колебаний цен. Дальнейшая годовая динамика стоимости готового жилья будет зависеть от уровня ключевой ставки Банка России. Возможное смягчение денежно-кредитной политики начнётся не ранее второй половины будущего года, что станет главным фактором спроса на рынке.

— Вторичный рынок в начале 2025 года будет интересен в первую очередь для покупателей, готовых быстро выходить на сделки за наличные. Покупателям сейчас необходимо либо иметь большой объём сбережений, чтобы покрыть всю сделку наличными, либо увеличить размер первого взноса и обеспечить покупку ипотекой. В таких условиях нет потенциала для повышения цен на вторичку со стороны продавцов, так как доля оставшихся на рынке потенциальных покупателей невелика, — пояснил Евгений Белокуров.

По его оценкам, в течение ближайших месяцев ожидается стагнация стоимости квадратного метра вторичной недвижимости. Более того, начнётся сокращение ценового разрыва между новостройками и вторичкой, которое произойдёт за счёт снижения средней стоимости квадратного метра новых объектов.

Кроме того, по-прежнему актуальной у продавцов остаётся стратегия перехода на рынок долгосрочной аренды. Так собственники могут заработать в ожидании увеличения интереса со стороны покупателей.

— Цены продаж стабильно снижаются уже полгода, а покупатели выбирают самое доступное из аналогов в сегментах эконом и комфорт. Бизнес-класс выглядит немного иначе, но даже там сейчас почти все продавцы на вторичном рынке готовы обсуждать цену, а на первичном застройщики вводят всё больше акций и скидок, — рассказал Денис Васильев.

После праздников на время января ожидается пауза в активности на рынке. Во-первых, клиенты хотят «выдохнуть» после праздников, скалькулировать свои траты и возможности, оценить ситуацию на рынке предложения. Продавцы же смотрят на динамику курса доллара, ситуацию на первичном рынке, на которую влияют ставка ЦБ и льготные ипотечные программы. На эти моменты обратил внимание основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— В январе цены зафиксируются, в конце первого квартала 2025 года возможен ситуативный рост цен до 5%, но только в случае внешних изменений, позитивных для покупателя. А именно — введения дополнительных стимулирующих мер от государства, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева