Пытаются мухлевать: Экономист объяснил причину масштабной проблемы со вкладами в РФ

Российские банки рассчитывали, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку в конце 2024 года, но этого не произошло и теперь финансовые организации столкнулись с проблемами из-за собственных ошибочных расчётов, а россияне массово стали замечать подозрительные ошибки при выплате процентов по вкладам. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.

«Они закладывали в свою работу более высокие процентные ставки, видимо рассчитывая, что сумеют повысить проценты по кредитам и активным операциям, а этого не получилось. Поэтому они сейчас пытаются как-то мухлевать. Как они могут это делать? Например, допускать какие-то якобы ошибки в расчётах. Но также могут быть более тонкие вещи», — объяснил экономист в беседе с «Царьградом».

Он отметил, что в кредитных и депозитных договорах и по сей день есть пункты, прописанные мелким шрифтом. В одном из таких может быть указано нечто, что позволит пересмотреть первоначальные условия заключения договора. Именно это и беспокоит россиян, многие из которых за последнее время открывали вклады на небольшие сроки — от трёх до шести месяцев. Сейчас их действие подходит к концу, а гарантии, что вкладчики пролонгируют свои депозиты, нет. На этом фоне активизировались микрофинансовые организации, надеющиеся перехватить беглецов из банков.

Также Катасонов допустил, что банки могут хитрить и с активными транзакциями, а ещё выразил сомнение в политике ЦБ в отношении повышения ключевой ставки, которое должно было остановить разгон инфляции. По его мнению, такие меры имеют обратный эффект, лишь увеличивая темпы набора инфляции. Это объясняется повышением издержек компаний, которые вынуждены платить повышенные проценты, что отражается на ценах. Банк России был не властен над курсом рубля раньше и не контролирует его сейчас, а объяснения принимаемых в Центробанке мер больше напоминают издевательство, жёстко резюмировал экономист.