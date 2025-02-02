Россиянам объяснили, как 100 тысяч рублей «превратить» в 225 тысяч, не работая

Россиянам назвали простой способ приумножить свой капитал без особых усилий. Открыв долгосрочный вклад на сумму 100 тысяч рублей, можно заработать 225 тысяч за несколько лет. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В беседе с aif.ru он заявил, что в последнее время россияне начали массово доверять этому финансовому инструменту накопления денег. По его словам, на 1 января 2025 года общий объём вкладов физлиц превысил 57 трлн рублей. За весь прошлый год прирост составил 27% или 12,1 трлн рублей.

По словам эксперта, сейчас удачное время для открытия вклада на три-пять лет со ставкой 23-25%. При таких условиях, если положить 100 тысяч рублей, то можно зарабатывать от 20 до 25 тысяч в год. Таким образом за пять лет прирост составит от 100 до 125 тысяч.