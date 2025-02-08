В России завершился набор добровольцев для испытания вакцины от рака

В Минздраве России сообщили о завершении набора добровольцев для испытания уникальной мРНК-звакцины от рака. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Они уже определены и уже набраны добровольцы, и начинаются клинические [испытания. — прим. Life.ru]», — поделился специалист.

Речь идёт о вакцине, разработанной учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина на основе ДНК индивидуально для каждого пациента. Данное средство способно предотвратить повторное развитие опухолей у пациентов с раком, однако предотвратить начало развития новообразования оно не сможет. Клинические испытания могут начаться уже в сентябре этого года.