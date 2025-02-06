Онколог перечислила популярные привычки россиян, провоцирующие развитие рака

Иммунная система человека с рождения умеет бороться с клетками, отличающимися от других клеток организма. Однако при онкологии их рост становится неконтролируемым по ряду причин. К ним можно отнести генетическую предрасположенность и старение организма, рассказала заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Рашида Орлова.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ выделила и третью группу факторов, провоцирующих рак. К ним относятся популярные привычки человека, в том числе курение и гиподинамия, возникающая вследствие недостатка двигательной активности.

Среди негативных факторов также можно обозначить ожирение и неправильное питание. В частности, в группе риска находятся люди, в рационе которых не хватает клетчатки. Кроме того, провокатором рака считается вирус папилломы человека. Онколог подчеркнула, что чем раньше будет выявлена болезнь, тем лучше для пациента.