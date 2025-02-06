Онколог перечислила популярные привычки россиян, провоцирующие развитие рака
Онколог Орлова: Курение и ожирение могут спровоцировать развитие рака
Иммунная система человека с рождения умеет бороться с клетками, отличающимися от других клеток организма. Однако при онкологии их рост становится неконтролируемым по ряду причин. К ним можно отнести генетическую предрасположенность и старение организма, рассказала заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Рашида Орлова.
В эфире телеканала «Санкт-Петербург» заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ выделила и третью группу факторов, провоцирующих рак. К ним относятся популярные привычки человека, в том числе курение и гиподинамия, возникающая вследствие недостатка двигательной активности.
Среди негативных факторов также можно обозначить ожирение и неправильное питание. В частности, в группе риска находятся люди, в рационе которых не хватает клетчатки. Кроме того, провокатором рака считается вирус папилломы человека. Онколог подчеркнула, что чем раньше будет выявлена болезнь, тем лучше для пациента.
Ранее россиян предупредили об опасности сосисок и колбасы, которые могут вызвать рак. Кроме того, названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ. А ещё онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак.