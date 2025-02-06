Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 09:47

Онколог перечислила популярные привычки россиян, провоцирующие развитие рака

Онколог Орлова: Курение и ожирение могут спровоцировать развитие рака

Иммунная система человека с рождения умеет бороться с клетками, отличающимися от других клеток организма. Однако при онкологии их рост становится неконтролируемым по ряду причин. К ним можно отнести генетическую предрасположенность и старение организма, рассказала заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Рашида Орлова.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ выделила и третью группу факторов, провоцирующих рак. К ним относятся популярные привычки человека, в том числе курение и гиподинамия, возникающая вследствие недостатка двигательной активности.

Среди негативных факторов также можно обозначить ожирение и неправильное питание. В частности, в группе риска находятся люди, в рационе которых не хватает клетчатки. Кроме того, провокатором рака считается вирус папилломы человека. Онколог подчеркнула, что чем раньше будет выявлена болезнь, тем лучше для пациента.

«Эффективно даже на IV стадии»: Производство российской вакцины от рака запустят в 2026 году
«Эффективно даже на IV стадии»: Производство российской вакцины от рака запустят в 2026 году

Ранее россиян предупредили об опасности сосисок и колбасы, которые могут вызвать рак. Кроме того, названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ. А ещё онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar