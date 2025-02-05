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Регион
5 февраля, 10:34

Вызывают некоторые виды рака: Россиян предупредили об опасности сосисок и колбасы

Эндокринолог Казачкова: Колбаса и сосиски повышают риск развития онкологии

Регулярное употребление сосисок и колбасы повышает риск развития онкологии, поэтому переработанное мясо не подходит для ежедневного рациона, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Кроме того, данные продукты провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, негативно влияют на микрофлору кишечника и повышают уровень «плохого» холестерина, подчеркнула она в беседе с «Газетой.ru».

«Но самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака. Исследования показывают, что ежедневное употребление даже небольшого количества таких продуктов может увеличить вероятность развития колоректального рака», — отметила эксперт.

А ещё сосиски и колбаса негативно влияют на обмен веществ. При избытке калорий организм не получает достаточного количества полезных нутриентов, что приводит к ожирению и развитию проблем с кожей, волосами и ногтями. Кроме того, переработанное мясо плохо сказывается на гормональном фоне, потому что животных пичкают антибиотиками и другими добавками, предупредила эндокринолог.

Жирное и острое: Названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ
Жирное и острое: Названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ

Ранее россиянам указали на фатальную ошибку при хранении мяса. Кроме того, названы популярные, но опасные сочетания продуктов. Также косметолог назвала самые опасные продукты, забирающие всю жизнь из кожи.

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Борис Эльфанд
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