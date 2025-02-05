Вызывают некоторые виды рака: Россиян предупредили об опасности сосисок и колбасы

Регулярное употребление сосисок и колбасы повышает риск развития онкологии, поэтому переработанное мясо не подходит для ежедневного рациона, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Кроме того, данные продукты провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, негативно влияют на микрофлору кишечника и повышают уровень «плохого» холестерина, подчеркнула она в беседе с «Газетой.ru» .

«Но самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака. Исследования показывают, что ежедневное употребление даже небольшого количества таких продуктов может увеличить вероятность развития колоректального рака», — отметила эксперт.

А ещё сосиски и колбаса негативно влияют на обмен веществ. При избытке калорий организм не получает достаточного количества полезных нутриентов, что приводит к ожирению и развитию проблем с кожей, волосами и ногтями. Кроме того, переработанное мясо плохо сказывается на гормональном фоне, потому что животных пичкают антибиотиками и другими добавками, предупредила эндокринолог.