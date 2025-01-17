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Регион
17 января, 16:26

Россиянам указали на фатальную ошибку при хранении мяса, которую допускают абсолютно все

Врач Кондрахин: В морозилке мясо теряет свои полезные свойства и вкус

Люди привыкли считать заморозку одним из самых удобных и эффективных методов хранения продуктов. Однако далеко не вся еда может выдержать воздействие низких температур, сохранив при этом свои полезные свойства. Какие именно продукты лучше не замораживать, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Например, одной из самых распространённых ошибок, которые допускают абсолютно все россияне, является хранение в морозилке мяса. Как оказалось, низкие температуры «убивают» продукт, делая его менее полезным.

«Кристаллы воды, которые образуются в морозильной камере, разрушают структуру продукта, после чего меняются его вкусовые свойства, а число полезных компонентов сокращается», — отметил врач.

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По его словам, также нельзя замораживать овощи с большим содержанием воды (кабачки, огурцы, картошку и лук), фрукты (яблоки и груши). Кроме того, морозилка — не лучшее место для хранения молочных продуктов. Низкие температуры могут увеличить их срок годности, но при этом сделают непригодными для питания.

Ранее Life.ru писал о максимальном сроке хранения фарша и мяса разных видов в морозилке. Тем, кто всё-таки решился их заморозить, следует помнить, что они не могут храниться вечно даже в таком виде. Например, мясной фарш можно держать при минусовых температурах не более трёх месяцев, свинину — два, а вот говядину — девять.

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freepik

Алёна Зиновьева
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