Картошка с мясом и не только: Названы популярные, но опасные сочетания продуктов
Бренд-шеф Мосин предупредил об опасности сочетания картошки с мясом
Картошка с мясом — это сочетание продуктов обожают миллионы россиян, даже не подозревая, какую опасность оно таит в себе. Дело в том, что картофельный крахмал и мясной белок вместе создают дисбаланс в желудке, что может привести к тяжести и вздутию живота. Об этом рассказал бренд-шеф Григорий Мосин. Он перечислил и другие опасные сочетания.
«Макароны с сыром — любимое блюдо многих. Однако эта комбинация содержит большое количество углеводов и жиров, что может привести к быстрому набору веса и проблемам с уровнем сахара в крови», — предупредил собеседник «Газеты.ru».
Вред организму может нанести и сочетание банана с молоком, которое часто встречается в десертах. Избыток сахара, белков и жиров может ударить по ЖКТ. Кроме того, эксперт обратил внимание на опасность бутербродов с колбасой. Содержащиеся в мясном продукте и хлебе соль и консерванты могут негативно сказаться на артериальном давлении и почках.
Сочетание газированных напитков и жирной пищи может привести к серьёзным проблемам с пищеварением, спровоцировав изжогу, добавил бренд-шеф. Также он отметил, что сочетание кофеина и алкоголя создаёт излишнюю нагрузку на сердце.
Ранее диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть. Кроме того, россиянам назвали эффективный способ сбросить «январские килограммы» всего за месяц. Кстати, восстановить режим питания после новогодних застолий помогут советы от эксперта.