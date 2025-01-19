Картошка с мясом и не только: Названы популярные, но опасные сочетания продуктов

Картошка с мясом — это сочетание продуктов обожают миллионы россиян, даже не подозревая, какую опасность оно таит в себе. Дело в том, что картофельный крахмал и мясной белок вместе создают дисбаланс в желудке, что может привести к тяжести и вздутию живота. Об этом рассказал бренд-шеф Григорий Мосин. Он перечислил и другие опасные сочетания.

«Макароны с сыром — любимое блюдо многих. Однако эта комбинация содержит большое количество углеводов и жиров, что может привести к быстрому набору веса и проблемам с уровнем сахара в крови», — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Вред организму может нанести и сочетание банана с молоком, которое часто встречается в десертах. Избыток сахара, белков и жиров может ударить по ЖКТ. Кроме того, эксперт обратил внимание на опасность бутербродов с колбасой. Содержащиеся в мясном продукте и хлебе соль и консерванты могут негативно сказаться на артериальном давлении и почках.