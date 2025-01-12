Никаких строгих диет: Врач составила меню для восстановления после праздников

Для восстановления организма после новогодних праздников необходимо добавить в рацион продукты, способные стабилизировать уровень сахара в крови и снизит нагрузку на ЖКТ. В частности, следует есть больше овощей на пару, орехов и авокадо, уверена врач-диетолог Марьяна Джутова. Она также рекомендовала обратить внимание на овёс, киноа и бурый рис, а жирное мясо заменить курицей или рыбой.

«Вернуться к правильному питанию после праздников может быть сложно, так как часто мы испытываем желание съесть что-то «вредное». Чтобы избежать искушений, важно не рассматривать питание как строгую диету, а воспринимать это как программу сбалансированного питания», — отметила собеседница РИАМО.

Она призвала россиян разбавить рацион сезонными овощами, которые благоприятно скажутся на обмене веществ. Тем не менее, переходить к здоровому питанию следует постепенно и без строгих диет, подчеркнула специалист. По её словам, это необходимо для уменьшения стресса. Параллельно можно подумать о физической активности, чтобы избавиться от лишнего веса.