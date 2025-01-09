Диетолог подсказала, как сбросить вес после новогодней зажировки без жёстких диет

Некоторые россияне допускают серьёзную ошибку, пытаясь вернуть стройную фигуру после новогодней зажировки при помощи жёстких диет. Этот метод считается неэффективным, поскольку приводит к срывам и возвращению ненавистных килограммов. Лучше всего в такой ситуации вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ, посоветовала врач-диетолог Марьяна Джутова.

«Первым шагом должно стать регулярное и дробное питание. Старайтесь есть 5–6 раз в день, чтобы уровень лептина, гормона, регулирующего аппетит, был в норме. Это поможет снизить чувство голода и улучшить метаболизм», — рассказала эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, надо обязательно завтракать, поскольку первый приём пищи запускает обмен веществ на весь день. Ужин должен быть за три-четыре часа до сна, чтобы он успел перевариться. Кроме того, следует ограничить потребление соли, поскольку она задерживает воду в организме и приводит к отёчности. Обычная вода без газа улучшает детокс организма, а клетчатка благотворно влияет на процесс пищеварения.