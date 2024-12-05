Эндокринолог назвал диету, которая подходит для большинства россиян

Скандинавская, или нордическая, диета признана наиболее подходящей для жителей России, потому что в ней используются продукты, доступные в наших регионах. Об этом сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru. Такой рацион не только сбалансирован, но и легко адаптируется под индивидуальные потребности. А вот при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта лучше обсудить питание с врачом.

Основу скандинавской диеты составляют продукты, которые легко найти в России: дикая рыба, мясо свободного выпаса, ягоды и ферментированные овощи, такие как квашеная капуста. Важной составляющей является использование масла канолы, которое можно заменить на более доступное конопляное или льняное масло. Питание должно быть дробным — рекомендуется принимать пищу 4–5 раз в день небольшими порциями.

Однако Поляков предостерегает, что людям с проблемами с ЖКТ необходимо консультироваться с врачами для составления рациона. «Если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, то уже надо обращаться к врачу-диетологу, который поможет подобрать персонифицированную диету», — отметил он. Такая схема питания может быть разработана с учётом особенностей организма, например, для щадящего воздействия на поджелудочную железу или улучшения функций желчного пузыря.

Диетолог также отметил, что для большего количества энергии может быть полезно добавлять в рацион масло МСТ, которое способствует приливу сил. При этом он предупредил о вреде приёма пищи в ночное время, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Поляков советует ужинать за несколько часов до сна, чтобы избежать подобных неприятностей.