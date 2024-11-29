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29 ноября, 11:02

Виктория Бекхэм рассказала, почему уже 25 лет сидит на экстремальной диете

Виктория Бекхэм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabeckham

Виктория Бекхэм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabeckham

Виктория Бекхэм, известная дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls, раскрыла секрет своей многолетней диеты, благодаря которой она сохраняет стройность и здоровье кожи. Она дала интервью изданию The Telegraph.

Уже 25 лет Виктория придерживается строгого рациона, состоящего из рыбы на гриле и овощей на пару. Причиной такой диеты стали проблемы с кожей, которые преследовали дизайнера с юных лет. Она отказалась от красного мяса ещё в детстве, а позже исключила из рациона определённые виды пшеницы и муки.

Несмотря на строгие ограничения, Виктория нередко позволяет себе бокал вина за ужином и раз в год угощается арбузным тортом — своим любимым лакомством. При этом дизайнер признаётся, что редко готовит еду сама. Последняя попытка была в Испании, где семья жила какое-то время, но она закончилась неудачно. «Я могу сжечь даже воду, поэтому всей семье будет лучше без моей готовки», — шутит Бэкхэм.

Виктория утверждает, что её диета не только помогает поддерживать форму, но и делает её счастливой. Она подчеркивает, что если бы сильно захотела чего-то особенного, то обязательно съела бы это. Однако выбранный рацион помогает ей оставаться здоровой и хорошо выглядеть, что является для неё приоритетом.

Муж Виктории, известный футболист Дэвид Бекхэм, отмечает, что она всегда ела одно и то же на протяжении их отношений. Он с пониманием относится к её выбору, хотя сам любит кулинарию и разнообразие в еде. Пара вместе уже более 27 лет и воспитывает четверых детей, оставаясь одной из самых известных и крепких звёздных семей.

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Александра Журавская
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