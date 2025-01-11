Целый букет болезней: Врач раскрыла неожиданную опасность любви зожников к гречке

Многие приверженцы правильного питания готовы есть гречку каждый день на завтрак, обед и ужин. О пользе этой крупы кричат буквально из каждого утюга. Но врач-терапевт Зумруд Омарова предупреждает, что всё хорошо в меру. Как оказалось, однообразный рацион, в основе которого — этот злак, грозит серьёзными проблемами со здоровьем.

В беседе с NEWS.ru медик отметила, что ежедневное употребление одной гречки может негативно сказаться на почках. Кроме того, такая монодиета приводит к гормональным сбоям, проблемам с нервной системой, авитаминозу. Также могут возникнуть головокружения, упадок сил, нарушение сна, сыпь, апатия, мигрени, расстройства стула и проблемы с зубами.

«Последствия однообразного питания исправить достаточно сложно. Если возникнет аллергическая реакция на продукт, то придётся его полностью исключить из своего рациона на длительный срок, а может, и навсегда», — заявила Омарова.

Тем не менее не надо полностью отказываться от блюд из гречки, просто их лучше чередовать с другими продуктами. Эта крупа содержит рекордное количество питательных веществ, и если есть её в меру, то можно восполнить недостаток витаминов и минералов в организме.