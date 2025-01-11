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11 января, 14:14

Целый букет болезней: Врач раскрыла неожиданную опасность любви зожников к гречке

Врач Омарова: Ежедневное употребление гречки грозит проблемами с почками

Многие приверженцы правильного питания готовы есть гречку каждый день на завтрак, обед и ужин. О пользе этой крупы кричат буквально из каждого утюга. Но врач-терапевт Зумруд Омарова предупреждает, что всё хорошо в меру. Как оказалось, однообразный рацион, в основе которого — этот злак, грозит серьёзными проблемами со здоровьем.

В беседе с NEWS.ru медик отметила, что ежедневное употребление одной гречки может негативно сказаться на почках. Кроме того, такая монодиета приводит к гормональным сбоям, проблемам с нервной системой, авитаминозу. Также могут возникнуть головокружения, упадок сил, нарушение сна, сыпь, апатия, мигрени, расстройства стула и проблемы с зубами.

Нутрициолог объяснила, чем отличается обычная гречка от зелёной
Нутрициолог объяснила, чем отличается обычная гречка от зелёной

«Последствия однообразного питания исправить достаточно сложно. Если возникнет аллергическая реакция на продукт, то придётся его полностью исключить из своего рациона на длительный срок, а может, и навсегда», — заявила Омарова.

Тем не менее не надо полностью отказываться от блюд из гречки, просто их лучше чередовать с другими продуктами. Эта крупа содержит рекордное количество питательных веществ, и если есть её в меру, то можно восполнить недостаток витаминов и минералов в организме.

Ранее россиянам назвали популярный продукт, который убивает все полезные свойства гречки. Их, кстати, часто сочетают в одном блюде. Речь идёт о сахарном песке, который добавляют к каше вместе с молоком. Особенно опасно такое блюдо людям с ожирением и сахарным диабетом.

Обложка ©

freepik / timolina

Алёна Зиновьева
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