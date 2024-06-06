Нутрициолог объяснила, чем отличается обычная гречка от зелёной

В активном ритме жизни забота о здоровье становится всё более актуальной. Для получения энергии и хорошего самочувствия необходимо правильное питание, одним из важных его компонентов являются крупы. О видах, питательных свойствах и преимуществах круп для здоровья Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Злаки хорошо перевариваются и усваиваются организмом. В крупах много растительного белка, углеводов, клетчатки, витаминов группы В. В них также содержатся магний, кремний, калий, фосфор, селен и железо. Употребление цельных злаков позволяет контролировать аппетит, поддерживать здоровье репродуктивной системы и укреплять тело. Жанна Тиханычева Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе

Эксперт назвала лучшие крупы для включения в рацион и объяснила, что не все несут одинаковую пользу организму.

Пшеница — одна из самых распространённых злаковых культур в мире. Из неё делают пшеничную крупу, манную, кускус и булгур, а также муку. Она богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы кишечника. Это довольно недорогой продукт: его можно купить за 59 рублей. Однако пшеницу стоит избегать людям с чувствительностью к глютену, аллергией, а также хроническими заболеваниями органов ЖКТ и синдромом раздражённого кишечника, т.к. данная крупа тяжело переваривается.

Овёс широко используется во всём мире. Из него изготавливают крупу, хлопья и муку. Богат растительным белком, витаминами группы В и витамином Е, содержит множество аминокислот, а также магний, марганец, железо, медь, цинк, фосфор и селен. Овсяные пищевые волокна состоят из уникальных бета-глюканов, которые стимулируют и повышают иммунитет, снижают холестерин, уровень глюкозы и артериальное давление, улучшают контроль аппетита, увеличивают рост полезной микрофлоры. При этом овёс не содержит глютен. Стоит от также недорого: по данным онлайн-агрегатора скидкок "Едадил", хлопья можно купить от 56 рублей.

Рис бывает басмати, жасмин, бурый, красный, чёрный и других сортов. Поэтому он значительно отличается по вкусовым свойствам и пищевой ценности.

Красный и чёрный рис — самые полезные сорта, они богаты белком, клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. А очищенный рис беден белком и минералами, при варке даёт много слизи, поэтому не стоит использовать его в приготовлении. Красный рис, по данным "Едадила", стоит дороже вышеперечисленных круп, но тоже довольно доступный — 139 рублей.

Гречка — псевдозлаковая культура. В качестве гарнира можно употреблять как коричневую гречку, так и зелёную: разница лишь в том, что в первом случае она прожаренная, а во втором — сырая. Крупа богата растительным белком, такими антиоксидантами, как рутин и кверцетин, не содержит глютен. Зелёная гречка доступна в магазинах за 100 рублей.