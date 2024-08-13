Назван популярный продукт, убивающий все полезные свойства гречки

Многие не понаслышке знают о полезных свойствах гречки. Данную крупу зачастую рекомендуют при похудении, так как она богата медленными углеводами, надолго утоляющими голод. Но есть продукты, с которыми она совершенно не сочетается. Полный список назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, наиболее полезна для здоровья крупная гречка — ядрица. Также хорошо на пищеварении скажется сорт "продел" — более мелкий и дроблёный. Его удобнее есть, но здесь скрывается один значительный недостаток. Небольшой размер позволяет ему при попадании в желудок соприкоснуться с максимальным количеством ферментов, ускоряя процесс переваривания. В таком случае человек слишком быстро захочет есть и, вероятнее всего, переест.

"Польза крупы лучше всего проявляется в сочетании с овощами и белковыми блюдами — рыбой и мясом. Гречка с молоком тоже полезна, как и любое другое сочетание с традиционными источниками белка. При этом сама крупа тоже содержит белок", — уточнил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

А вот от употребления гречки с сахаром лучше отказаться. Подсластитель "убивает" все полезные свойства крупы, подчеркнул доктор.

Гинзбург добавил, что гречку можно есть каждый день. Она подойдёт людям с ожирением, атеросклерозом, а также с сахарным диабетом.