Врач рассказала, сколько сахара в день можно есть женщинам и мужчинам
Врач Тананакина призвала женщин есть не более 6 чайных ложек сахара в день
Женщинам и мужчинам рассказали о необходимой норме сахара в день. Обложка © Freepik / jcomp
Суточная норма сахара зависит от индивидуальных потребностей организма, общего рациона питания и уровня физической активности. Но женщинам следует не превышать 25 граммов, а мужчинам — 36 граммов. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в День сахарного печенья, который отмечается 9 июля.
"Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определённого уровня в день, например, не более 25 граммов для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек — и 36 граммов для мужчин", — сказала врач в беседе с РИАМО.
Медик напомнила, что цифры могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов здоровья. При этом важно помнить, что печенье и другие сладости могут содержать не только добавленный сахар, но и другие виды подсластителей. Поэтому учитывать она призвала общее потребление сахара и углеводов в течение дня.
Ранее Life.ru рассказал о том, что врач-диетолог смог выявить и назвать десять продуктов со скрытым сахаром, которые есть в каждом холодильнике. Например, до трёх чайных ложек белого песка обычно содержится в одной порции томатного и других соусов.