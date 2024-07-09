Врач рассказала, сколько сахара в день можно есть женщинам и мужчинам

Суточная норма сахара зависит от индивидуальных потребностей организма, общего рациона питания и уровня физической активности. Но женщинам следует не превышать 25 граммов, а мужчинам — 36 граммов. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в День сахарного печенья, который отмечается 9 июля.

"Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определённого уровня в день, например, не более 25 граммов для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек — и 36 граммов для мужчин", — сказала врач в беседе с РИАМО.

Медик напомнила, что цифры могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов здоровья. При этом важно помнить, что печенье и другие сладости могут содержать не только добавленный сахар, но и другие виды подсластителей. Поэтому учитывать она призвала общее потребление сахара и углеводов в течение дня.