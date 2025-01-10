Учёные назвали напиток, который спасёт от рака
NC: Молочные продукты снижают риск развития колоректального рака
Американские учёные спустя 17 лет исследований выяснили, что молоко может защитить организм человека от онкологии. Подробности исследования опубликовал журнал Nature Communications.
В статье говорится, что учёные из Оксфордского университета провели исследование с участием более 540 тысяч женщин. Они обнаружили, что употребление одного стакана молока в день может снизить риск рака кишечника на 17%. Также отмечается, что другие источники кальция, не содержащие молока, тоже могут иметь такой же положительный эффект.
Главный автор исследования и старший эпидемиолог по питанию в Оксфордском университете Керен Папье отметила, что молочные продукты могут помочь в предотвращении колоректального рака. Это связано с высоким содержанием кальция, который может связываться с желчными и свободными жирными кислотами в кишечнике.
Эксперты считают, что результаты исследования актуальны и для мужчин. Они также подчеркнули, что необходимо учитывать личные противопоказания к молочным продуктам.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России уже в 2025 году начнут применять вакцину от рака кишечника. Российские учёные завершили исследования препарата для лечения колоректальных заболеваний. В настоящее время специалисты продолжают изучать препараты, направленные на борьбу с глиобластомами и меланомами — злокачественными опухолями мозга и рака кожи.
Shutterstock / FOTODOM / DONOT6_STUDIO