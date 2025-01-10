Учёные назвали напиток, который спасёт от рака

Американские учёные спустя 17 лет исследований выяснили, что молоко может защитить организм человека от онкологии. Подробности исследования опубликовал журнал Nature Communications.

В статье говорится, что учёные из Оксфордского университета провели исследование с участием более 540 тысяч женщин. Они обнаружили, что употребление одного стакана молока в день может снизить риск рака кишечника на 17%. Также отмечается, что другие источники кальция, не содержащие молока, тоже могут иметь такой же положительный эффект.

Главный автор исследования и старший эпидемиолог по питанию в Оксфордском университете Керен Папье отметила, что молочные продукты могут помочь в предотвращении колоректального рака. Это связано с высоким содержанием кальция, который может связываться с желчными и свободными жирными кислотами в кишечнике.

Эксперты считают, что результаты исследования актуальны и для мужчин. Они также подчеркнули, что необходимо учитывать личные противопоказания к молочным продуктам.