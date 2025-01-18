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18 января, 10:03

Россиянам назвали эффективный способ сбросить «январские килограммы» всего за месяц

Диетолог Панова рекомендовала худеющим сбрасывать по 0,5−1 кг в неделю

Многие россияне набирают лишние килограммы во время новогодних каникул, сопровождающихся пышными застольями. Кроме того, зимой люди стараются меньше выходить на улицу. И всё это способствует ожирению. Тем не менее существует оптимальный способ сбросить вес всего за месяц. Так, диетолог и нутрициолог Ольга Панова рекомендует терять по 0,5−1 кг в неделю.

«Более быстрое похудения чревато потерей мышечной массы, обезвоживанием, нарушением обмена веществ, что в долгосрочном периоде может плохо сказаться на здоровье в целом», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Эксперт утверждает, что для того чтобы сбросить вес в течение месяца, нужно создать калорийный дефицит. Это можно достичь, сократив порции как минимум вдвое и уделяя не менее 40 минут в день прогулкам на свежем воздухе. Важно также избегать алкоголя и ограничить потребление хлебобулочных изделий. Вместе с тем следует минимизировать сладости, картошку и макароны.

Кроме того, для похудения важен полноценный сон. А ещё диетолог призвала питаться небольшими порциями по пять раз в день с одинаковыми промежутками времени, чтобы поджелудочная железа сильно не нагружалась. Основу рациона при этом должны составлять клетчатка, белки и полезные жиры. Лучше всего еду запекать или готовить на пару.

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Ранее диетолог дала советы, как избежать зажировки при сидячей работе. Кроме того, россиянам объяснили, что такое «жировые ловушки», против которых бессильны спорт и диеты. А ещё эксперт рассказала, как восстановить режим питания после новогодних застолий.

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Борис Эльфанд
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