Россиянам назвали эффективный способ сбросить «январские килограммы» всего за месяц

Многие россияне набирают лишние килограммы во время новогодних каникул, сопровождающихся пышными застольями. Кроме того, зимой люди стараются меньше выходить на улицу. И всё это способствует ожирению. Тем не менее существует оптимальный способ сбросить вес всего за месяц. Так, диетолог и нутрициолог Ольга Панова рекомендует терять по 0,5−1 кг в неделю.

«Более быстрое похудения чревато потерей мышечной массы, обезвоживанием, нарушением обмена веществ, что в долгосрочном периоде может плохо сказаться на здоровье в целом», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Эксперт утверждает, что для того чтобы сбросить вес в течение месяца, нужно создать калорийный дефицит. Это можно достичь, сократив порции как минимум вдвое и уделяя не менее 40 минут в день прогулкам на свежем воздухе. Важно также избегать алкоголя и ограничить потребление хлебобулочных изделий. Вместе с тем следует минимизировать сладости, картошку и макароны.