Топ-5 смертоносных диет: Не смейте худеть по этим техникам, если жизнь дорога

Виновниками набора веса могут быть проблемы со здоровьем, распущенность или праздники, но способ избавления от лишних килограммов дамы часто видят только один: диета. Сейчас существует множество методик для сброса лишних килограммов, адепты которых готовы на всё, чтобы доказать эффективность именно их любимой техники. Но за кадром остаётся факт: многие диеты опасны для вашего здоровья. Они могут спровоцировать расстройства пищевого поведения, и даже хуже — нарушить ваш обмен веществ или вызвать опасные для жизни состояния. Сейчас расскажем, что это за диеты, которыми точно не стоит пользоваться.

1. Вымывающая витамины диета Пьера Дюкана

Диета Пьера Дюкана — опасный способ сбросить 20 килограммов за 10 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Несмотря на свою популярность, диета Дюкана действительно опасна для организма, особенно в старшем возрасте. Французский диетолог и автор книги «Я не умею худеть» в своей методике проповедует максимальное ограничение жиров и упор на употребление белков. Говорят, что по методу Дюкана можно похудеть на 20 килограммов в течение 10 дней. Как это получится?

Достаточно просто, на первый взгляд. Первая часть диеты, те самые 10 дней, называются «Атакой». В течение этого времени запрещено употреблять любые жиры: ваш рацион теперь состоит из творога, молока, яиц, отрубей и полутора литров чистой воды в день. Затем наступает «Круиз»: чередование белковых и белково-овощных дней. Затем следует этап «Закрепления», когда белковый день всего лишь один в неделю, а также снимаются многие ограничения прошлых дней. После него наступает «Стабилизация», во время неё разрешается есть что угодно, но выбор всё равно должен падать именно на белковые продукты.

Чем опасна диета Дюкана? Так как она ограничивает употребление жиров, то вместе с жировым слоем из организма пропадают важные витамины: A, K, D и E. Из рациона Дюкан убирает зерновые, и это лишает нас таких важных веществ, как витамины группы B, а также магний, селен, цинк, железо и фосфор. При таком дефиците витаминов вам гарантированы проблемы с нервной системой, а ещё нарушения работы желудка, желчного пузыря и даже сердца. Небольшой бонус: отруби и насыщенная белком диета могут вызвать у вас запоры и неприятный запах изо рта. Если увлечься Дюканом, потом можно оказаться в ситуации, когда вам придётся восстанавливать убитое во время «Атаки» здоровье.

2. «Львиная» карнивор-диета — прощай, желудок

«Львиная» диета — это когда вы воображаете себя плотоядным хищником и не едите ничего кроме мяса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Карнивор-диета — относительно новое веяние в техниках похудения. Название происходит от английского слова carnivore, что значит «плотоядный». Эта диета может показаться радикальным ответвлением методики Дюкана, но на самом деле им не является. Идею «плотоядной» диеты впервые озвучил немецкий писатель Бернард Монкрифф в 1856 году. Он попытался прожить год на говядине и молоке — у него это получилось. Но в случае Монкриффа такой режим питания был всего лишь забавным экспериментом: он не планировал худеть.

Суть карнивор-диеты заключается в том, что из рациона убирают абсолютно все продукты. Приверженцы этой техники буквально антивегетарианцы: они едят только мясо и ничего кроме мяса. И этим губят своё здоровье. Сейчас такая диета распространяется в «Тиктоке» под названием «львиная». Но львом она вас не сделает, только вызовет большие проблемы с организмом.

Как минимум карнивор-диету очень трудно поддерживать. Потом исключение таких важных элементов, как жиры и углеводы, наносит большой вред нашему организму. Как мы уже говорили, без жиров из нашего тела пропадают витамины A, K, D и E, без круп и зерновых придётся попрощаться с магнием, селеном, цинком, железом и фосфором. А без овощей и фруктов нам помашет ручкой на прощание витамин C. Получается, что карнивор-диетой можно довести себя даже до цинги, а это болезнь, которая в современном мире в развитых странах уже не встречается. И наконец, обилие жареного мяса в рационе повышает уровень холестерина, который напрямую вредит сердцу и сосудам и может даже спровоцировать инфаркт.

3. Обморочневая гречневая диета

Гречневая диета — это монодиета, при которой можно есть только гречку. Она вызывает анемию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Myroslava Malovana

Гречневая диета, как и предыдущая «плотоядная», является монодиетой. При ней мы, как правило, убираем из рациона все элементы кроме одного. В случае карнивор-диеты остаётся только белок, в случае гречневой диеты — только углеводы и немного железа. Проще говоря, для соблюдения гречневого режима вам придётся долгое время питаться только гречкой. Помимо того, что такой рацион быстро приедается и становится невкусным, он таит в себе множество опасностей для здоровья.

Несмотря на то что в гречке, как мы с детства знаем, много железа, сильное сокращение количества белков и жиров всё равно нанесёт сокрушительный удар по ферритину в вашей крови. От гречневой диеты могут развиться любые проблемы со здоровьем, и в первую очередь это анемия. Механизм анемии завязан на содержании железа в организме, так как именно от этого элемента зависит уровень гемоглобина в крови. Чем ниже гемоглобин, тем хуже вы себя чувствуете. В контексте анемии это обычно выражается в общей слабости организма и частых обморочных состояниях.

И ещё кое-что о гречневой диете. При такой технике похудения организм лишается витаминов, глюкозы, а также калия и натрия (так как из рациона убирают соль). Отсутствие витаминов может нанести непоправимый вред вашей внешности: состояние кожи, волос и ногтей резко ухудшается. Отсутствие глюкозы может привести к повышенной утомляемости. А если пропадают калий и натрий, тело сталкивается с нарушением водно-солевого баланса. И это уже большой риск, вплоть до сердечных приступов.

4. Смертельная водная диета

Водная диета — то же самое, что и полное голодание. Кроме воды вам неделю ничего нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Водная диета — это уже хардкор. По этой технике голодания есть вам вообще нельзя, а пить можно только воду. Такой режим «питания» продолжается где-то неделю. И организм на него реагирует точно так же, как на голод. Тело начинает «мстить»: появляются боль в голове, тошнота, вы начинаете хуже соображать. Недостаток глюкозы в крови вызывает гипогликемию — это опасное для жизни состояние, при котором люди теряют сознание. Оно часто встречается у больных диабетом, но при таком глюкозном обмороке экстренная медицинская помощь нужна даже здоровым. Кроме того, длительные периоды полного голодания наносят удар по здоровью вашей пищеварительной системы, она никогда не станет прежней, если вы хоть раз попробуете водную диету.

5. Наиболее опасное сухое голодание

Сухое голодание ещё более опасно, чем водная диета. По этой методике нельзя даже пить воду — последствия печальны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Сухое голодание — это лидер по опасности для здоровья. При такой «диете» вы не только не едите, но и не пьёте воду. Последствия для тела в этом случае обширны и печальны. Перечислим их.

Ограниченный режим питья может повлиять на свёртываемость крови, провоцируя образование тромбов.

Длительная жажда нарушает водно-солевой баланс организма.

Человек — не верблюд. Он может прожить без воды всего лишь четыре дня. Длительное сухое голодание несёт в себе высокий риск для самой жизни.

Длительное голодание лишает организм всех необходимых для него веществ. Из-за этого портятся волосы, кожа и ногти; падает гемоглобин в крови, что вызывает анемию; снижаются мыслительные способности.

От голодания страдает иммунитет, так что вы становитесь уязвимы к очень большому количеству болезней.