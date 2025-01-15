Диетолог раскрыла, почему зимой так сложно похудеть

Многие россияне наверняка замечали, что в зимний период похудеть гораздо сложнее, чем летом. А вот набрать вес можно проще-простого. Дело в том, что при низких температурах метаболизм замедляется, объяснила диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова.

«Наш организм так устроен, что ему нужна терморегуляция, для которой необходима энергия. Энергию можно взять из жировых запасов. Зимой нам нужно согревать себя, соответственно, организм к холодам запасается, в том числе и жиром. Это нормальный физиологический процесс», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По её словам, избежать набора массы зимой поможет физическая активность, а именно аэробный спорт. Также важно и питание. Нужно есть поменьше простых углеводов, заменив их на продукты с клетчаткой. На тарелке также должны присутствовать белки и нормальные жиры.

Ещё одной подсказкой от диетолога для сброса веса в холоднее время является хороший сон. Если человек не будет спать, то у него произойдёт перевозбуждение нервной системы, а это не только замедляет обмен веществ, но и приводит к желанию поесть чего-то вредного.