Россиянам дали советы, как восстановить режим питания после новогодних застолий
Нутрициолог Шарапова призвала резко не перестраивать питание после праздников
После затяжных новогодних каникул, сопровождающихся пышными застольями, следует отказаться от калорийных блюд, чтобы восстановить правильный режим питания. Об этом рассказала нутрициолог Юлия Шарапова. Также она рекомендовала не налегать на майонезные салаты.
«Майонезные салаты нам здоровья не прибавят. Ученые доказали, что гипокалорийное питание способствует и молодости, и долголетию», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».
По её словам, резко перестраивать режим питания не следует. Иначе можно добиться не похудения, а обратного эффекта. Для оптимального перехода требуется от одно до двух недель, уверена эксперт. За это время рацион можно разбавить лёгким белком, овощами, фруктами и орехами. А вот детоксы устраивать лучше после консультации со специалистом.