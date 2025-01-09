Никаких больше вечеринок: Россиянам рассказали, как восстановиться после праздников

Для бережного восстановления организма после праздников важно постепенно возвращать привычный режим питания, наладить сон и включить в распорядок умеренные физические нагрузки. Об этом россиянам рассказали в Роспотребнадзоре.

«Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Всё это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления», — говорится в сообщении.

Для восстановления после новогодних праздников Роспотребнадзор советует постепенно возвращаться к привычному режиму питания. Рекомендуется избегать алкоголя, сладостей и фастфуда, а также исключить жареные, солёные и маринованные блюда. Важно при этом не прибегать к голоданию.

Также необходимо постепенно восстановить режим сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время ежедневно, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, умеренные физические нагрузки помогут вернуть организму тонус и улучшить обмен веществ, добавили специалисты ведомства.