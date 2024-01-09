Как вернуться в форму с помощью смузи и не навредить здоровью — лайфхаки от нутрициолога Нутрициолог Макарова: Смузи тоже нужно пережёвывать 9 января, 13:16 Смузи при диете не должен заменять всю еду. Обложка © Unsplash

Смузи — это густой напиток из перемолотых фруктов или овощей, зелени, иногда с добавлением дополнительных ингредиентов (молока, сока, орехов). Он быстро завоевал популярность, многие люди даже сидят на смузи-диетах, которые помогают быстро "очистить" организм. Однако у этого метода есть и подводные камни. О том, как похудеть на смузи и не испортить здоровье, Лайфу рассказала нутрициолог Ирина Макарова.

Лайфхак 1: Смузи не должен заменять всю еду

Противники смузи-диет утверждают, что такие напитки вредны, поскольку зубы не получают привычную нагрузку, как при пережёвывании твёрдой пищи. Действительно, если челюстной аппарат не будет работать, то это может привести к проблемам с опорно-двигательной системой, предупреждает Макарова. Поэтому эксперт рекомендует не заменять смузи всю еду. А вот на период непродолжительного детокса измельчать всю пищу до пюреобразного состояния вполне безопасно.

Лайфхак 2: Да, смузи тоже нужно пережёвывать

Из-за того что продукт представляет собой пюреобразную массу, люди его просто проглатывают, не смешивая со слюной. Это может привести к проблемам с ЖКТ, поскольку первое правило его нормального функционирования — тщательное пережёвывание пищи.

Секрет хорошего усвоения питательных веществ в том, чтобы измельчать пищу во рту до жидкого состояния: любой кусочек нужно тщательно пережёвывать, чтобы он хорошо смешался со слюной. И это касается не только твёрдых продуктов: жидкость, которую мы пьём, — чай, кофе, соки, морсы, вода — тоже нуждается в обработке слюной. Поэтому, прежде чем её проглотить, стоит "покатать" во рту каждый глоток Ирина Макарова Нутрициолог

Лайфхак 3: Не переедать

При неправильном употреблении смузи приводят к дисбалансу глюкозы и инсулина в крови. Эти напитки обычно очень сладкие, поскольку их делают преимущественно из фруктов, а в таком виде сахар моментально поступает в кровь. Противники смузи уверены, что в итоге это плохо влияет на поджелудочную железу и печень.

Макарова предупреждает, что даже при смузи-диетах важно не переедать. Дело в том, что в измельчённом виде можно съесть гораздо больше фруктов, поскольку сигнал насыщения поступает в мозг медленнее. Фрукты, безусловно, полезны — и их обязательно стоит включать в ежедневное меню, но дозировано.

Лайфхак 4: Не забывайте о жирах

Чтобы напиток приносил максимальную пользу, нутрициолог советует готовить его не только из фруктов, зелени или овощей, но и дополнять полезными жирами. Например, это ореховые пасты, вымоченные семена, авокадо. Кстати, всего в 100 граммах тыквенных семечек содержится почти 90% суточной нормы железа, почти 150% суточной нормы магния и более 70% суточной нормы цинка. Кроме того, здоровые жиры дополнительно к клетчатке тормозят скачки сахара в крови.

А вот диабетикам посоветовали забыть о "моде на смузи". Также среди наиболее коварных носителей скрытых сахаров — мёд, соки и сухофрукты.

Авторы Андрей Горяничев