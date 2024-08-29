В День долголетия врач раскрыла секрет кавказских аксакалов Диетолог Мухина: Диета долгожителей Кавказа богата антиоксидантами 29 августа, 13:46 Диета долгожителей Кавказа является интересным и важным объектом изучения для многих учёных и медиков. Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

29 августа отмечается День долголетия. В России главными рекордсменами по этому показателю являются жители Кавказа. В чём их секрет, Life.ru объяснила врач-диетолог Марият Мухина.

Диета долгожителей Кавказа является интересным и важным объектом изучения для многих учёных и медиков. Эта диета часто связана с продолжительной жизнью, и понимание её компонентов может дать ценные инсайты в области питания и ЗОЖ. Марият Мухина Врач-диетолог

Основные компоненты диеты жителей Кавказа:

Фрукты и овощи. Богаты антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой. Антиоксиданты, такие как витамин C и E, помогают уменьшать окислительный стресс, влияя на старение клеток.

Богаты антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой. Антиоксиданты, такие как витамин C и E, помогают уменьшать окислительный стресс, влияя на старение клеток. Кисломолочные продукты (йогурты, кефир и айран). Содержат пробиотики, которые поддерживают здоровую микробиоту кишечника, улучшают переваривание и усвоение питательных веществ, могут способствовать улучшению иммунной функции.

Содержат пробиотики, которые поддерживают здоровую микробиоту кишечника, улучшают переваривание и усвоение питательных веществ, могут способствовать улучшению иммунной функции. Орехи и семена . Источник моно- и полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. Омега-3 жирные кислоты (особенно из грецких орехов) поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают воспалительные процессы.

. Источник моно- и полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. Омега-3 жирные кислоты (особенно из грецких орехов) поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают воспалительные процессы. Мясо (акцент на баранину). Бараны питаются только травой, никакого комбикорма, пасутся в горах у источников родниковых вод и не нуждаются в гормонах роста и других добавках, которые используются в животноводстве.

Бараны питаются только травой, никакого комбикорма, пасутся в горах у источников родниковых вод и не нуждаются в гормонах роста и других добавках, которые используются в животноводстве. Цельнозерновые продукты (пшеница, кукуруза, ячмень и гречиха). Они богаты клетчаткой, витаминами группы B, железом и магнием, что способствует регуляции уровня сахара в крови и улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Вещества, содержащиеся в растительной пище, такие как полифенолы и флавоноиды, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

По словам Мухиной, диета жителей Кавказа богата противовоспалительными компонентами, такими как омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, а, значит, люди меньше страдают хроническими заболеваниями. Также рацион включает продукты с низким гликемическим индексом — они помогают в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Кроме того, кавказская диета замедляет процессы старения.

«Диета долгожителей Кавказа демонстрирует сбалансированное потребление питательных веществ, с акцентом на натуральные и минимально обработанные продукты. Важно отметить, что сочетание здорового питания, активного образа жизни и социальной активности играет ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия», — заключила диетолог.

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвал три главных региона России, где живут долгожители. Это Дагестан, Ингушетия и Москва, они лидируют по показателям продолжительности жизни.

Авторы Андрей Горяничев