Россиянам объяснили, что такое «жировые ловушки», против которых бессильны спорт и диеты

Спорт и правильное питание считаются эффективными способами борьбы с лишним весом. Однако порой даже они не способны уничтожить так называемые «жировые ловушки». Тогда на помощь может прийти хирургическое вмешательство, заявил пластический хирург Ильмир Галиев.

«Если говорить про липосакцию, то можно вспомнить про «жировые ловушки», когда пациент усиленно занимается спортом, но в каких-то участках жир сохраняется и никак не уходит», — отметил врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Речь идёт о зоне галифе, животе и пояснице, где жир уходит в самую последнюю очередь. Для достижения нужного эффекта можно провести коррекцию. Например, избытки кожи, растяжки на животе или диастаз сегодня успешно удаляют при помощи абдоминопластики.