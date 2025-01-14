Названа главная ошибка жаждущих быстро похудеть

Для быстрого и правильно похудения, что особенно актуально после новогодних каникул, нужно изменить пищевые привычки, уверена персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева. В беседе с RuNews24.ru она назвала стремление бежать впереди паровоза главным врагом ЗОЖников.

«От любой привычки достаточно трудно избавиться здесь и сейчас. Что будем делать? На самом деле всё очень просто. Начните переходить на правильное питание постепенно. Это и есть самое главное и единственное правило, запомните это», — призвала эксперт.

Также она напомнила про скрытые калории, на которые худеющие не обращают внимания. В частности, газированные соки придётся заменить на минералку, сливки — на молоко, натуральные соки — на домашние компоты, майонез и сметану — на греческий йогурт, белые соусы — на томатные и лучше без сахара.