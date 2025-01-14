Названа главная ошибка жаждущих быстро похудеть
Тренер Царегородцева: Для быстрого похудения нужно изменить пищевые привычки
Для быстрого и правильно похудения, что особенно актуально после новогодних каникул, нужно изменить пищевые привычки, уверена персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева. В беседе с RuNews24.ru она назвала стремление бежать впереди паровоза главным врагом ЗОЖников.
«От любой привычки достаточно трудно избавиться здесь и сейчас. Что будем делать? На самом деле всё очень просто. Начните переходить на правильное питание постепенно. Это и есть самое главное и единственное правило, запомните это», — призвала эксперт.
Также она напомнила про скрытые калории, на которые худеющие не обращают внимания. В частности, газированные соки придётся заменить на минералку, сливки — на молоко, натуральные соки — на домашние компоты, майонез и сметану — на греческий йогурт, белые соусы — на томатные и лучше без сахара.
Богатые витаминами и жирами орехи и семечки нужно употреблять горсточками, продолжила тренер. Отказываться от завтраков нельзя. Для формирования привычки стоит начать с половинка яйца, пары ложек каши или небольшого бутерброда с сыром. Обед на 50% должен состоять из зелени и овощей, оставшиеся четверти — мясной белок и сложные углеводы. А вот ужин должен быть лёгким и максимум за три часа до сна. Сладости можно есть только поштучно.
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