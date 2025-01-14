Кариес, лишний вес, онкология: Россиянам раскрыли скрытые опасности бабушкиного варенья

Диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru о главной опасности, которую таит такой безобидный на первый взгляд продукт, как варенье. По словам специалиста, это любимое всеми с детства лакомство содержит в себе большой объём сахара, который не щадит наш организм в случае переизбытка.

«Если говорить о количестве сахара, то среднестатистическому человеку достаточно пять-шесть чайных ложек добавленного сахара. Сейчас сахар добавляется везде: в йогурты, соусы, даже туда, где мы не ожидаем его увидеть, например, в хлеб и другие изделия. Проконтролировать это достаточно сложно. Особенно много сахара в варенье», — подчеркнула Соломатина.

Избыток сахара не только провоцирует кариес, но и ведёт к набору веса, поскольку организму сложно израсходовать излишнюю энергию от быстрых углеводов, поступающих с другими продуктами. По словам диетолога, частое превышение этой нормы грозит целой плеядой недугов, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, нарушение микробиома кишечника, а также когнитивные нарушения и деменция. Более того, избыток сахара способствует ожирению печени, что приводит к выработке провоцирующего атеросклероз вредного холестерина.

«На сахаре очень хорошо размножаются патогенные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Они напрямую влияют на состояние иммунной системы, нервной системы, вызывают скрытое воспаление», — добавила Соломатина.

Диетолог рекомендует готовить варенье на сахарозаменителях или вовсе заменить его свежими и замороженными ягодами. А чтобы не использовать сахар как консервант, варить плоды можно небольшими порциями, после чего сразу употребить их в пищу.