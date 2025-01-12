Удар по почкам: Россиян предупредили об опасности кипячёной воды

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев заявила, что потребление кипячёной воды может представлять угрозу для здоровья россиян, в частности, негативно сказываться на состоянии почек. Она объяснила, что высокие температуры при кипячении разрушают полезные микроэлементы, которые важны для организма.

«Кипятить воду можно только один раз, при повторном нагревании разрушаются все витамины и минералы, которые находятся в воде. Они начинают оседать в почках, как соли. Также при повторном кипячении концентрация вредных веществ увеличивается», — рассказала специалист в интервью «Вечерней Москве».