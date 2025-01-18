Почти нет калорий: Диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть
Диетолог Арзамасцев: От зеленёных овощей и кислых плодов невозможно поправиться
Зелёные овощи, кислые плоды и зелень почти не содержат калорий, поэтому от них невозможно потолстеть. Более того, в некоторых случаях организму приходится тратить на их переваривание дополнительные калории. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Среди низкокалорийных продуктов эксперт выделил брокколи, базилик, укроп, огурец, лимон и клюкву. В то же время он подчеркнул, что зелень, овощи и фрукты не помогут похудеть, если не решать проблему комплексно.
«Если мы не изменим питание, образ жизни, а просто добавим продукты с отрицательной калорийностью, мы не похудеем. Но если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться», — отметил собеседник «Москвы 24».
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