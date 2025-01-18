Почти нет калорий: Диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть

Зелёные овощи, кислые плоды и зелень почти не содержат калорий, поэтому от них невозможно потолстеть. Более того, в некоторых случаях организму приходится тратить на их переваривание дополнительные калории. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Среди низкокалорийных продуктов эксперт выделил брокколи, базилик, укроп, огурец, лимон и клюкву. В то же время он подчеркнул, что зелень, овощи и фрукты не помогут похудеть, если не решать проблему комплексно.