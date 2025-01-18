Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 10:19

Почти нет калорий: Диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть

Диетолог Арзамасцев: От зеленёных овощей и кислых плодов невозможно поправиться

Зелёные овощи, кислые плоды и зелень почти не содержат калорий, поэтому от них невозможно потолстеть. Более того, в некоторых случаях организму приходится тратить на их переваривание дополнительные калории. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Среди низкокалорийных продуктов эксперт выделил брокколи, базилик, укроп, огурец, лимон и клюкву. В то же время он подчеркнул, что зелень, овощи и фрукты не помогут похудеть, если не решать проблему комплексно.

«Если мы не изменим питание, образ жизни, а просто добавим продукты с отрицательной калорийностью, мы не похудеем. Но если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться», — отметил собеседник «Москвы 24».

Россиянам дали советы, как восстановить режим питания после новогодних застолий
Россиянам дали советы, как восстановить режим питания после новогодних застолий

Ранее Life.ru выяснил, как быстро похудеть на домашних тренировках. Кроме того, врач составила меню для восстановления после праздников. А ещё диетолог раскрыла, почему зимой так сложно похудеть. В свою очередь, хирург рассказал, что такое «жировые ловушки».

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar