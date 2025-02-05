Балансируем рацион: Косметолог назвала самые опасные продукты, забирающие всю жизнь из кожи

Определённые продукты могут негативно сказываться на коже, вызывая морщины и потерю упругости. Среди них сахар, фастфуд, колбасы, алкоголь, кофеин и соль, рассказала Life.ru врач-косметолог Марият Мухина.

Избыточное потребление сахара ускоряет процесс гликирования, в ходе которого молекулы сахара взаимодействуют с коллагеном и эластином, нарушая их структуру и способствуя появлению морщин. Это относится как к сахару, так и к белой муке и сладким изделиям. Чрезмерное потребление сахара может привести к так называемому «сахарному лицу». Марият Мухина Врач-косметолог

Чипсы, фастфуд и жареные снеки содержат трансжиры, консерванты и добавки, которые провоцируют воспалительные процессы и усугубляют старение кожи, добавила специалист. Также не стоит налегать на красное мясо и колбасные изделия. Они способствуют увеличению воспаления и насыщены жирами, отрицательно влияющими на кровообращение. Это может приводить к атеросклерозу мелких сосудов и образованию возрастных изменений.

Ещё один враг кожи — алкоголь, который способствует обезвоживанию организма, из-за чего кожа становится сухой и теряет упругость.

«Кроме того, алкоголь может привести к закупорке и воспалению лимфатических сосудов, вызвав отёчность и появление мешков под глазами», — говорит Мухина.

Кроме этого к сухости и тусклости из-за обезвоживания приводит избыток кофеина, особенно при недостатке жидкости в организме. Хотя в умеренных количествах кофеин поддерживает тонус кожи.

Чрезмерное потребление соли ведёт к отёкам вокруг глаз, истончению кожи и так называемым «почечным отёкам», ухудшающим внешний вид, предупредила косметолог.

«Для поддержания здоровья кожи и замедления её старения рекомендуется обогащать рацион свежими фруктами и овощами с высоким содержанием антиоксидантов, такими как ягоды, орехи и рыба с омега-3 жирными кислотами. Также важно поддерживать водный баланс, чтобы кожа оставалась увлажненной», — рекомендует специалист.