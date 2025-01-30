Российские учёные открыли новый фактор, определяющий тип старения

Микроциркуляция кожи является фактором, влияющим на тип старения. К такому выводу пришли учёные из НовГУ, которые исследовали взаимосвязь возрастных особенностей строения кожи женщин с разными морфотипами старения. Об открытии «Газете.ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Как выяснили учёные, складки и морщины возникают из-за структурных изменений в коже и подкожной клетчатке. При этом возрастные изменения характерны для всех слоёв кожи и расположенных в них сосудах. После ультразвукового сканирования лица 60 женщин в возрасте от 45 до 55 лет и анализа полученных данных исследователи обратили внимание на нарушения микроциркуляции крови.