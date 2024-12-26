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26 декабря, 15:09

Названы две позы для сна, провоцирующих раннее старение

Косметолог Кабулов: Сон на боку и животе грозит преждевременным старением

Россиянам назвали худшие позы для сна, которые приводят к преждевременному старению. Избыточное натяжение кожи или наоборот морщины в области лица, шеи и декольте появляются при отдыхе на боку и животе, рассказал косметолог Георгий Кабулов.

Он отметил, что сон на боку грозит и другими проблемами. Например, это потеря объёма на той стороне лица, на которой человек чаще спит. Если голова находится слишком высоко, то это чревато морщинистой шеей и опущением подбородка.

«Слишком плоское положение может привести к пробуждению с опухшими глазами из-за скопления жидкости и лимфы в верхней части тела», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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Косметолог посоветовал использовать для сна специальные ортопедические подушки с углублениями для головы и валиками. Они разгружают шею и поддерживают голову анатомически правильно.

Ранее россиянам рассказали об опасности избытка сна. Чрезмерная сонливость может быть вызвана ментальными расстройствами, эндокринными нарушениями, хроническими заболеваниями и приёмом некоторых лекарств. Длительный сон может приводить к сердечно-сосудистым проблемам, диабету, замедлять метаболизм. Кроме того, он снижает уровень бодрости и активности, ухудшая самочувствие.

Обложка ©

Freepik / user18526052

Алёна Зиновьева
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