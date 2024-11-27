Учёные выяснили, как сон влияет на артериальное давление у мужчин и женщин

Учёные выявили связь между стадиями сна, их продолжительностью и артериальным давлением у мужчин и женщин. Результаты работы, опубликованные в журнале Sleep, могут быть использованы при разработке новых методов лечения гипертонии.

«Сон играет ключевую роль в общем здоровье и благополучии. Исследования начинают показывать, как такие характеристики сна, как время, проведенное в каждой стадии, или частота ночных пробуждений, могут влиять на контроль артериального давления, а также как пол может сказываться на этих показателях», — рассказывает директор Центра исследований нарушений сна при Национальном институте сердца, легких и крови Маришка Браун.

Участниками эксперимента стали более чем 1100 человек в возрасте от 18 до 91 года. Они не имели патологий, связанных с задержкой дыхания во сне, и других проблем, что позволило сосредоточиться на влиянии других характеристик.

Чтобы проанализировать фазы сна, учёные использовали полисомнографию, которая позволяет измерять мозговую активность и частоту сердечных сокращений во время сна. На следующее утро исследователи измеряли артериальное давление и брали анализы крови, чтобы оценить уровень холестерина. В анализ вошли только результаты одной ночи, поэтому говорить о долгосрочной связи сна и давления пока рано.

Результаты показали, что женщины, проводившие больше времени в третьей и самой глубокой стадии сна, имели более низкое артериальное давление, чем те, у кого эта фаза была короткой. А вот у мужчин всё иначе. У них связи между продолжительностью стадий и давлением не обнаружили, зато те представители сильного пола, которые просыпались часто, имели более высокое давление. Учёные считают, что эти результаты могут использоваться, чтобы создать новые методы лечения гипертонии.