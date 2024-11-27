Учёные выяснили, как сон влияет на артериальное давление у мужчин и женщин
Женщины с долгой фазой глубокого сна не страдают гипертонией. Обложка © freepik.com / diana.grytsku
Учёные выявили связь между стадиями сна, их продолжительностью и артериальным давлением у мужчин и женщин. Результаты работы, опубликованные в журнале Sleep, могут быть использованы при разработке новых методов лечения гипертонии.
«Сон играет ключевую роль в общем здоровье и благополучии. Исследования начинают показывать, как такие характеристики сна, как время, проведенное в каждой стадии, или частота ночных пробуждений, могут влиять на контроль артериального давления, а также как пол может сказываться на этих показателях», — рассказывает директор Центра исследований нарушений сна при Национальном институте сердца, легких и крови Маришка Браун.
Участниками эксперимента стали более чем 1100 человек в возрасте от 18 до 91 года. Они не имели патологий, связанных с задержкой дыхания во сне, и других проблем, что позволило сосредоточиться на влиянии других характеристик.
Чтобы проанализировать фазы сна, учёные использовали полисомнографию, которая позволяет измерять мозговую активность и частоту сердечных сокращений во время сна. На следующее утро исследователи измеряли артериальное давление и брали анализы крови, чтобы оценить уровень холестерина. В анализ вошли только результаты одной ночи, поэтому говорить о долгосрочной связи сна и давления пока рано.
Результаты показали, что женщины, проводившие больше времени в третьей и самой глубокой стадии сна, имели более низкое артериальное давление, чем те, у кого эта фаза была короткой. А вот у мужчин всё иначе. У них связи между продолжительностью стадий и давлением не обнаружили, зато те представители сильного пола, которые просыпались часто, имели более высокое давление. Учёные считают, что эти результаты могут использоваться, чтобы создать новые методы лечения гипертонии.
Ранее россиянам назвали тип сна, который улучшает работу мозга. Исследование учёных поможет разработать новые методы нейромодуляционной терапии, которые будут направлены на улучшение когнитивных и поведенческих показателей у людей.