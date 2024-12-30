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30 декабря, 13:18

Косметолог перечислила овощи, которые избавят от «новогодних» отёков

Косметолог Островская: При отёчности в праздники помогут кабачки и огурцы

После длительных застолий и бессонных праздничных ночей может возникать отёчность. Вывести лишнюю жидкость из организма и вернуть былую красоту можно за считаные дни, если соблюдать правильную диету. Что именно надо делать, рассказала «Газете.ru» косметолог-эстетист Екатерина Островская.

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Эксперт посоветовала пересмотреть свой рацион, сократив количество соли. В меню следует включить продукты, выводящие лишнюю жидкость. В их числе кабачки, петрушка, огурцы, морковь и лимон. С жидкостью следует быть аккуратнее: в течение дня следует пить побольше воды, однако перед сном лучше воздержаться от любых напитков, чтобы не проснуться на следующее утро с опухшим лицом.

Чтобы вернуть себе отдохнувший и свежий вид, необходимо спать не менее семи часов, но не более десяти. Утро можно начинать с контрастного душа, гидрогелевых патчей и увлажняющих масок с активными компонентами, добавила Островская.

Ранее Life.ru называл две позы для сна, которые вызывают преждевременное старение. Негативно сказывается на лице долгое лежание на животе, а также на одном из боков. Из-за этого могут возникать морщины, а также деформироваться кожа. Лучше всего спать на спине на специальной ортопедической подушке, которая будет поддерживать шею и голову в правильном положении.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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