Косметолог перечислила овощи, которые избавят от «новогодних» отёков

После длительных застолий и бессонных праздничных ночей может возникать отёчность. Вывести лишнюю жидкость из организма и вернуть былую красоту можно за считаные дни, если соблюдать правильную диету. Что именно надо делать, рассказала «Газете.ru» косметолог-эстетист Екатерина Островская.

Эксперт посоветовала пересмотреть свой рацион, сократив количество соли. В меню следует включить продукты, выводящие лишнюю жидкость. В их числе кабачки, петрушка, огурцы, морковь и лимон. С жидкостью следует быть аккуратнее: в течение дня следует пить побольше воды, однако перед сном лучше воздержаться от любых напитков, чтобы не проснуться на следующее утро с опухшим лицом.

Чтобы вернуть себе отдохнувший и свежий вид, необходимо спать не менее семи часов, но не более десяти. Утро можно начинать с контрастного душа, гидрогелевых патчей и увлажняющих масок с активными компонентами, добавила Островская.