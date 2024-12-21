Косметолог дала россиянкам советы по подготовке к Новому году
Косметолог Хлызова: Подготовку кожи к Новому году нужно начать за две недели
Если вы хотите выглядеть сногсшибательно на новогоднем корпоративе, то подготовкой кожи следует заняться за две недели до праздников. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Если вы хотите выглядеть сногсшибательно на новогоднем корпоративе, то подготовкой кожи следует заняться за две недели до праздников, предупредила врач-косметолог, дерматовенеролог Марина Хлызова. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рассказала, какие процедуры помогут россиянкам омолодиться к Новому году.
Так, эксперт рекомендовала начать с контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ, по её словам, поможет освежить образ. Процедуры в нижней трети лица также поспособствуют омоложению. Кроме того, ботулинотерапия за 10-14 дней поможет избавиться от мимических морщин. А вот лазерные шлифовки перед Новым годом делать не стоит, уверена косметолог.
«Есть пилинги, мы их называем «на выход», которые можно делать перед праздниками. Они будут придавать коже сияние, поверхностное очищение, увлажнение кожи. Поэтому некоторые поверхностные пилинги мы назначаем даже за несколько дней до Нового года», — отметила эксперт.
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