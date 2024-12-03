Как ускорить заживление и закамуфлировать шрамы: советы от эксперта
Эксперт Цалани: Шрам нельзя закамуфлировать до его полного заживления
Шрамы, если и украшают, то далеко не всех. Многие люди мечтают избавиться от физических изъянов ради психологического комфорта. Однако шрам нельзя закамуфлировать до его полного заживления, предупредила эксперт по камуфляжу рубцов Екатерина Цалани.
Процесс восстановления, по словам специалиста, занимает от нескольких месяцев до года. В течение этого времени ни один профессионал не возьмётся за дело. Тем не менее оздоровление рубцов можно ускорить. Для этого Цалани рекомендовала использовать кремы с витамином Е и пантенолом.
Кроме того, важно контролировать, чтобы не начался воспалительный процесс. При этом нельзя втирать косметические средства в шрам и растягивать кожу вокруг него. После заживления изъяна, по словам эксперта, уже можно обратиться помощью к специалисту. А до этого момента следует набраться терпения.
«Да-да, это тоже действие. Ваше спокойствие — одна из составляющих положительной динамики» — подчеркнула Цалани в беседе с РИА «ФедералПресс».
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