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27 октября, 12:04

Врач назвала страшные последствия игнорирования даже самых маленьких папиллом

Врач-дерматовенеролог Урзаева: Даже маленькие папилломы могут перерасти в рак

Многие люди считают папилломы абсолютно безвредными, не лечат и не удаляют новообразования. Однако даже самые маленькие папилломы способны перерасти в рак, уверена уфимский врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» Рина Урзаева.

«Папиллома имеет вид узелка на узком основании (ножке), мягкой или плотной консистенции, от телесного до темно-коричневого цвета. Локализация папиллом на коже чаще всего приводит к образованию косметического дефекта или дискомфорта, например, в кожных складках. Причиной папиллом является вирус папилломы человека (ВПЧ)», — поделилась врач в беседе с UfaTime.ru.

Так как причина появления папиллом кроется в ВПЧ, необходимы противовирусные препараты и удаление новообразований, ведь риск заражения, самозаражения и перерождения папиллом в злокачественные опухоли очень высок.

По словам Урзаевой, метод удаления папиллом зависит от многих факторов: кожи, её заживляемости и поведения пациента в период заживления. Так, метод криодеструкции прост и имеет невысокую стоимость, но при таком способе удаления существует риск не избавиться от образования полностью. Заживление займёт до 3-4 недель, а на коже могут появиться шрамы. По мнению врача, лазер более предпочтителен — процедура безболезненная и бескровная, период заживления короче, а риск рецидивирования низкий.

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Ранее онколог назвала три продукта, которые могут предотвратить рак. Ими стали лосось, зелёный салат и печёный картофель. Врач рекомендует сочетать белок с клетчаткой и нужными углеводами.

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Freepik

Алена Пенчугина
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