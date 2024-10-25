Россиянкам объяснили, какие факторы провоцируют рак груди

Рак молочной железы может вызвать множество причин. Если разделить их на две главные, то это внешние и внутренние, рассказала врач УЗИ-диагностики, врач-рентгенолог, доктор медицинских наук Екатерина Бусько.

В первую очередь важно следить за гормональным фоном. Например, избыток в организме гормона эстрогена может вызывать как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Его повышение наблюдается при заболеваниях эндокринной системы и органов малого таза.

Ещё один фактор связан с метаболизмом. В частности, речь идёт об ожирении, сахарном диабете и гипотиреозе. Сильное влияние на организм оказывает и наследственность.

«Это так называемые генные мутации, они сейчас определяются у наших пациенток. К счастью, это небольшой процент, где-то 1-3% от всех пациенток, которые болеют раком молочной железы», — подчеркнула врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К внешним факторам, провоцирующим рак молочной железы, относятся алкоголь, ионизирующее излучение, травмы в области груди и хронический стресс, добавила медик.