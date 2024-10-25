Названо 6 ключевых эпигенетических изменений, которые вызывают рак
Cancer Discovery: Учёные нашли шесть эпигенетических признаков рака
На данный момент в мире существует шесть основных признаков того, что у человека есть высокий риск заработать онкологию. По словам врачей, рак появляется не только из-за генетических мутаций, но и из-за эпигенетических изменений, которые могут происходить спонтанно или стать результатом стресса. Ряд признаков трансформированных клеток, которые способны определить опухоль, описали в журнале Cancer Discovery.
- Падение активности противораковых генов, так как высок уровень метилирования ДНК
- Спонтанное отключение древних вирусных последовательностей, интегрированных нашим геном
- Нарушение модификаций гистоновых белков
- Ремоделирование трёхмерной структуры ядра клетки
- Эпигенетическая нестабильность, которая позволяет раку развиваться
- Взаимоотношения с генетическими изменениями при раке, где оба типа поражений взаимодействуют и усиливают друг друга.
В РФ же продолжаются активные исследования вакцин против онкологии разного типа. Уже известно, что российская вакцина от рака подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Первыми испытать её смогут люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. При этом онколог-хирург Андрей Коржиков заявил, что единой вакцины ждать не стоит. Этот процесс отличается своей сложностью и многогранностью на молекулярном уровне. Также каждому случаю необходим индивидуальный подход.
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