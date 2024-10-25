Названо 6 ключевых эпигенетических изменений, которые вызывают рак

На данный момент в мире существует шесть основных признаков того, что у человека есть высокий риск заработать онкологию. По словам врачей, рак появляется не только из-за генетических мутаций, но и из-за эпигенетических изменений, которые могут происходить спонтанно или стать результатом стресса. Ряд признаков трансформированных клеток, которые способны определить опухоль, описали в журнале Cancer Discovery.