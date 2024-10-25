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25 октября, 11:50

Названо 6 ключевых эпигенетических изменений, которые вызывают рак

Cancer Discovery: Учёные нашли шесть эпигенетических признаков рака

На данный момент в мире существует шесть основных признаков того, что у человека есть высокий риск заработать онкологию. По словам врачей, рак появляется не только из-за генетических мутаций, но и из-за эпигенетических изменений, которые могут происходить спонтанно или стать результатом стресса. Ряд признаков трансформированных клеток, которые способны определить опухоль, описали в журнале Cancer Discovery.

  1. Падение активности противораковых генов, так как высок уровень метилирования ДНК
  2. Спонтанное отключение древних вирусных последовательностей, интегрированных нашим геном
  3. Нарушение модификаций гистоновых белков
  4. Ремоделирование трёхмерной структуры ядра клетки
  5. Эпигенетическая нестабильность, которая позволяет раку развиваться
  6. Взаимоотношения с генетическими изменениями при раке, где оба типа поражений взаимодействуют и усиливают друг друга.
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В РФ же продолжаются активные исследования вакцин против онкологии разного типа. Уже известно, что российская вакцина от рака подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Первыми испытать её смогут люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. При этом онколог-хирург Андрей Коржиков заявил, что единой вакцины ждать не стоит. Этот процесс отличается своей сложностью и многогранностью на молекулярном уровне. Также каждому случаю необходим индивидуальный подход.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Наталья Афонина
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