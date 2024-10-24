Хирург оценил шансы на успех разработанной в России вакцины от рака

В России продолжается разработка вакцин против рака, и они уже доказали свою эффективность в профилактике и лечении некоторых форм этого заболевания. Какова вероятность появления единой вакцины от этого страшного недуга, в беседе с Life.ru поделился онколог-хирург Андрей Коржиков.

Он поясняет, что единая вакцина от всех видов рака вряд ли когда-либо появится, так как этот процесс отличается своей сложностью и многогранностью на молекулярном уровне. Важно помнить, что лечение и профилактика недуга всегда требуют индивидуального подхода, так как даже одинаковая форма заболевания может протекать по-разному у разных людей.

Множество методов борьбы с онкологическими заболеваниями уже существует, включая как локальные, так и системные подходы. Однако важнейшим фактором успеха всегда остаётся своевременное применение этих методов и правильный выбор лечебной тактики, подчёркивает эксперт.