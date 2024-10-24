Хирург оценил шансы на успех разработанной в России вакцины от рака
Хирург Коржиков: Единая вакцина от рака вряд ли когда-нибудь появится
Хирург отмечает, что препараты, помогающие справиться с раком, уже существуют, однако их эффективность не универсальна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94
В России продолжается разработка вакцин против рака, и они уже доказали свою эффективность в профилактике и лечении некоторых форм этого заболевания. Какова вероятность появления единой вакцины от этого страшного недуга, в беседе с Life.ru поделился онколог-хирург Андрей Коржиков.
Он поясняет, что единая вакцина от всех видов рака вряд ли когда-либо появится, так как этот процесс отличается своей сложностью и многогранностью на молекулярном уровне. Важно помнить, что лечение и профилактика недуга всегда требуют индивидуального подхода, так как даже одинаковая форма заболевания может протекать по-разному у разных людей.
Множество методов борьбы с онкологическими заболеваниями уже существует, включая как локальные, так и системные подходы. Однако важнейшим фактором успеха всегда остаётся своевременное применение этих методов и правильный выбор лечебной тактики, подчёркивает эксперт.
«Существует же противоопухолевый собственный иммунитет. Ну вот периодически он даёт сбой, и тогда опухоль развивается. Чтобы эти процессы тормозить, существуют разные формы препаратов и воздействий — и локальных, и системных. Безусловно, шансы на успех есть всегда. И у этой вакцины. Главное, этим шансом желательно воспользоваться вовремя и правильно выбрать методы лечебной работы. А их очень много сейчас», — заключил врач.
В России продолжаются активные исследования вакцин против рака. Уже известно, что российская вакцина от рака подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Первыми испытать её смогут люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.